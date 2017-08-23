محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام هوفنهايم

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أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، مشاركة الدولى المصرى محمد صلاح، في التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة ضيفه هوفنهايم الألمانى، المقرر إقامتها فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة الريدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مينوليه

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، ماتيب، مورينو.

خط الوسط: هندرسون، إيمري، فينالدوم

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خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

يذكر أن فريق ليفربول نجح فى تحقيق فوزا غاليا فى مواجهة الذهاب التى أقيمت خارج ملعبه أمام هوفنهايم، بهدفين مقابل هدف، الأسبوع الماضى، ليحتاج إلى تحقيق التعادل أو الفوز بأى نتيجة الليلة من أجل حسم تأهله مباشرة إلى مرحلة المجموعات من دورى أبطال أوروبا التى تنطلق سبتمبر المقبل.