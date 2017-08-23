أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام هوفنهايم

Google+ Print
محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام هوفنهايم محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام هوفنهايم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، مشاركة  الدولى المصرى محمد صلاح، في التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة ضيفه هوفنهايم الألمانى، المقرر إقامتها فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دورى أبطال أوروبا. 

وجاءت تشكيلة الريدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مينوليه

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، ماتيب، مورينو.

خط الوسط: هندرسون، إيمري، فينالدوم

شاهد أيضا

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

يذكر أن فريق ليفربول نجح فى تحقيق فوزا غاليا فى مواجهة الذهاب التى أقيمت خارج ملعبه أمام هوفنهايم، بهدفين مقابل هدف، الأسبوع الماضى، ليحتاج إلى تحقيق التعادل أو الفوز بأى نتيجة الليلة من أجل حسم تأهله  مباشرة إلى مرحلة المجموعات من دورى أبطال أوروبا التى تنطلق سبتمبر المقبل.

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)