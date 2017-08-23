سلوفاكيا ترفع درجة التأهب ضد الإرهاب

براتيسلافا - (د ب أ):

رفعت وزارة الداخلية السلوفاكية، اليوم الأربعاء، مستوى التحذير ضد الإرهاب بالنسبة لجميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس جهاز الشرطة، تيبور جاسبار، إن هذه الإجراء احترازي فقط وأن المستوى الأمني الثاني الساري حاليا لا يعني وجود مؤشرات ملموسة على وجود خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في سلوفاكياـ ولكن الشرطة فضلت اتخاذ الحيطة والحذر في ضوء إقدام سلوفاكيا على فعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية كبيرة.

وأكد جاسبار أن الشرطة ستعزز تواجدها في محيط مراكز التسوق ومحطات القطارات وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة.

تأتي هذه الخطوة عقب هجمات الدهس في برشلونة وكامبريلس في أسبانيا مؤخرا والتي خلفت 15قتيلا وأكثر من 120 مصابا، واعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن ذلك.