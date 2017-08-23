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المدعي العام الفرنسي: المشتبه بهم في هجوم برشلونة كانوا في باريس يوم 12 أغسطس

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مصراوي Masrawy

المدعي العام الفرنسي: المشتبه بهم في هجوم برشلونة كانوا في باريس يوم 12 أغسطس

08:49 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

المدعي العام الفرنسي: المشتبه بهم في هجوم برشلونة كانوا في باريس يوم 12 أغسطس

المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان

باريس - (د ب أ): 

أعلن المدعي العام الفرنسي المعني بشؤون مكافحة الإرهاب، فرانسوا مولان، الأربعاء، أن المشتبه بهم في هجومي برشلونة وكامبريلس كانوا في منطقة باريس يومي 11 و12 أغسطس.

وقال مولان إن المحققين يعملون بشكل وثيق مع السلطات الإسبانية لمعرفة السبب وراء الرحلة، وما إذا كان منفذو الهجوم على صلة بـ "أشخاص آخرين على ترابنا الوطني".

وأضاف مولان: "لا أعتقد أن أي أحد سيظن أن هذه الرحة الخاطفة أجريت من أجل شراء كاميرا من (متجر الكتب والإلكترونيات) ".

وتابع مولان أنه يبدو أن اثنين أو ثلاثة من المسلحين المشتبه بهم شاركوا في الرحلة إلى باريس، لكن مازال يتعين تأكيد ذلك .

وأكد مولان أنهم كانوا ينتقلون بسيارة من طراز "أودي إيه 3" ،والتي استخدمت في الهجوم الثاني في كامبريلس، ويبدو أنهم أمضوا ليلتهم في فندق بضاحية مالاكوف داخل باريس.

يذكر أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 120 آخرون إثر دهس مركبات للمارة عمدا في برشلونة، ومنتجع كامبريلس الواقع على البحر ليلة 17- 18 أغسطس.

وذكرت الشرطة الإسبانية أن هناك خلية إرهابية مؤلفة من 12 فردا تقف وراء المذبحة.

ويواجه الأربعة الناجون –ثلاثة مغاربة وإسباني- تهما بالقتل والإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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