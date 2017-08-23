​نقيب الصحفيين يعد أسرة تامر عبد الرؤوف بالسعي لضمه لقائمة شهداء الصحافة

كتبت- هاجر حسني:

أكد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، أنه سيبحث مطلب أسرة الشهيد تامر عبد الرؤوف مدير مكتب الأهرام الأسبق بالبحيرة، بإجراء اتصالاته بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بضم الفقيد إلى صندوق رعاية أسر الشهداء التابع لرئاسة الوزراء، والاعتراف بأسمه ضمن شهداء الصحافة.

جاء ذلك عقب لقاء سلامة مساء اليوم بأسرة الصحفي الشهيد، مدير مكتب الأهرام الأسبق.

وأكد نقيب الصحفيين، أنه أصدر قرارا بتعيين زوجة الصحفي في بوابة الأهرام، عندما كان مديرا لتحرير مؤسسة الأهرام، تكريما للصحفي الراحل.

وكانت أسرة الصحفي تامر عبد الرءوف، مدير مكتب الأهرام في محافظة البحيرة الأسبق، المعروف بشهيد حظر التجوال، نظمت وفقة صامته أمام مكتب عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بالتزامن مع الذكري الرابعة لوفاته، للمطالبة بضم اسمه ضمن صندوق رعاية أسر الشهداء التابع لرئاسة الوزراء، والحصول على حقوقه المادية.