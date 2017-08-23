عبدالمنعم سعيد: قرار خفض المعونة يعكس تناقض أمريكي بين الإدارة والكونجرس

كتب- ياسمين محفوظ:

أشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، برد الخارجية المصرية على قرار الكونجرس الامريكي بخفض المعونة، مؤكدًا أنه "رد فعل سليم".

واستنكر سعيد، قرار خفض التبرعات المقدمة لمصر في الشق العسكري في الوقت الذي يُجرى فيه الترتيبات مع الجانب الأمريكي لاستئناف مناورات النجم الساطع في أكتوبر المقبل، مما يدلل على وجود تناقض في السياسة الأمريكية بين الإدارة والكونجرس (البرلمان الأمريكي).

وأوضح سعيد، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن هذا القرار لم يكن الأول فقد اتخذ الكونجرس نفس القرار من قبل، لافتا إلى احتمالية حدوث أزمة في العلاقات المصرية الأمريكية.

وأكد سعيد، أن هذا القرار ليس الأول من نوعه مؤكدًا اتخاذ قرار في الأشهر الماضية بتخفيض المعونة 150 مليون دولار، قائلاً: "بعض القرارات الداخلية تؤثر على القرارات الخارجية".

يذكر أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية المقدمة للقاهرة، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري، بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، بينما اعربت الخارجية المصرية، عن أسفها لقرار واشنطن تخفيض بعض المساعدات المالية لمصر صباح اليوم.