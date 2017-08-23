"​التنسيق": انتهاء تسجيل طلاب الدبلومات الفنية.. و134 ألف سجلوا رغباتهم

كتب- محمد قاسم:

أغلق موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مساء اليوم الأربعاء، باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية.

وقال سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، إن 134 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى مساء الأربعاء.

وأكد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.

يذكر أن تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية انطلق من يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، بحد أدنى 60 % لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، 75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.