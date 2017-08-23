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وزير الزراعة: مؤسسة "مصر الخير" تستحق أن ندعهما بكل الطرق

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: مؤسسة " الخير" تستحق أن ندعهما بكل الطرق

08:37 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تقدر جهود مؤسسة "مصر الخير" على دورها الفعال في نهضة الإنسان، لافتًا إلى أن المؤسسة تستحق أن ندعهما بكل الطرق.

وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة لديها خطة كبري لتطوير المحافظات الأكثر احتياجًا، مضيفاً أن إطلاق أول مزرعة نموذجية تعتبر البداية وليس النهاية.

وأكد البنا، أن الدولة تستهدف دعم مشروعات الإنتاج الحيواني لتقليل من الفجوة الغذائية في إنتاج اللحوم، مؤكداً أن المشروع يخدم الفئات الشبابية بالإضافة إلى تحفيز الشباب على التوطن في محافظة الوادي الجديد.

وشهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي ومؤسسة مصر الخير وصندوق تحية مصر لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني بمحافظة الوادي الجديد.

وجاء التوقيع في مقر ديوان وزارة الزراعة بحضور كلاً من الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشؤن الثروة الحيوانية والداجنة، والمحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي ورئيس صندوق تحيا مصر برئاسة محمد عشماوي والدكتور محسن محجوب آمين صندوق مؤسسة مصر الخير.

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مصراوي Masrawy

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