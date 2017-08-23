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"الصحفيين" توقع اتفاق مع المقاولون العرب لتشغيل وصيانة المرافق بالنقابة

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مصراوي Masrawy

"الصحفيين" توقع اتفاق مع المقاولون العرب لتشغيل وصيانة المرافق بالنقابة

08:29 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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كتبت- هاجر حسني:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن "العلاقة بين النقابة وشركة المقاولين تكاملية، فشركة المقاولين سفير في الخارج ولها تاريخ عريق".

وأضاف خلال كلمته أثناء توقيع عقد الاتفاق بين نقابة الصحفيين وشركة المقاولون العرب لتشغيل وصيانة المرافق والخدمات، اليوم الأربعاء، أنه يتمنى وجود ثلاثة أو أربعة شركات مثل المقاولين العرب للتنافس على مستوى دول أفريقيا، مشيرًا إلى أن شركة المقاولين بالنسبة النقابة تمثل شيء هام.

وأكد نقيب الصحفيين، أن وجود شركة المقاولون العرب عامل مهم بالنسبة للنقابة، فالنقابة حريصة على الاستمرار في العلاقة معها.

من جهته قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن "شركة المقاولون هي من أسست هذا المبنى وتعلم خباياه، وهناك عقد مبرم معها منذ التسعينيات".

ووجه صلاح الشكر لنقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة الذين قدروا الموقف سواء بزيادة التكلفة بالرغم من أن الشركة حاولت البقاء على المبالغ القديمة، معلقًا: "هناك شراكة روحية بين شركة المقاولين ونقابة الصحفيين".

وعقدت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، اتفاق بين نقابة الصحفيين وشركة المقاولون العرب لتشغيل وصيانة المرافق والخدمات.​

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