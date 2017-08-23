"الأعلى للإعلام": إنجاز 60% من مسودة قانون تداول المعلومات

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدكتورة هدى زكريا عرضت ما توصلت له اللجنة المسؤولة عن إعداد قانون تداول المعلومات، لافتًا إلى أن اللجنة أعلنت إنجاز 60 % من القانون.

وأضاف العمري عقب اجتماع للمجلس، اليوم الأربعاء، أن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، تبنى إقامة مؤتمر للدفاع والبحث عن القوى الناعمة المصرية من خلال مسابقات فنية وغنائية.