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الأعلى للإعلام: الموافقة على قانون يتيح مشاهدة مباريات المنتخب على القنوات الأرضية

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مصراوي Masrawy

الأعلى للإعلام: الموافقة على قانون يتيح مشاهدة مباريات على القنوات الأرضية

07:59 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

الأعلى للإعلام: الموافقة على قانون يتيح مشاهدة مباريات المنتخب على القنوات الأرضية

أرشيفية

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اتحاد الإذاعات العرب طلب من لجنة إعلام الدول العربية عمل تشريع قانون يتيح للمواطن العربي مشاهدة المباريات التي يشارك فيها منتخبات بلادهم في البطولات العربية والدولية، من خلال قنوات دولهم ويمنع احتكار هذه المباريات لصالح قنوات خاصة بعينها.

وأضاف العمري في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، أن جامعة الدول العربية خاطبت المجلس الأعلى ووافق المجلس على هذا القانون وأرسل رد لجامعة الدول العربية، أكد فيه أنه ضد احتكار بث المباريات.

ولفت إلى أن المجلس طالب بإعطاء الحق للمواطن المصري والعربي بمشاهدة المباريات التي يشارك فيها منتخب بلادهم بالمجان وعلى القنوات العربية الرسمية.

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مصراوي Masrawy

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