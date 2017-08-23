مستشار ترامب يغادر القاهرة متجهًا إلى تل أبيب بعد لقاء السيسي
جاريد كوشنر
كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، الوفد الأمريكي الذي يرأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجهًا إلى تل أبيب بعد زيارة استغرقت عدة ساعات، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.
كما التقى الوفد، بوزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية، وأعرب شكرى عن تقدير مصر للجهود الأمريكية من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتطلعها لتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة القادمة في هذا الشأن واستعرض وزير الخارجية تقييم مصر للأوضاع السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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