انتشال 7 جثث من ضحايا سفينة غارقة بالبرازيل

ريودى جانيرو - (دب أ):

انتشلت فرق الانقاذ جثث سبعة اشخاص من أحد روافد نهر الأمازون فى شمال البرازيل بعد غرق سفينة فى النهر. حسبما قالت السلطات، اليوم الأربعاء.

ونقلت تقارير اخبارية عن السلطات في ولاية بارا قولها ان 38 شخصا لايزالون فى عداد المفقودين.

ونجا 25 راكبا اخرين من الغرق بالسباحة الى الشاطئ بعد غرق السفينة فى نهر "شينجو" بينما كانت فى طريقها من سانتاريم الى فكتوريا دى شينجو. بحسب موقع "جى 1" الاخباري.

وغرقت السفينة خلال الليل الفائت، بحسب الموقع الاخباري، ولم يعرف بعد سبب الحادث.

ويعد هذا النهر اكثر وسائل النقل شيوعا فى منطقة الأمازون بالبرازيل.