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إحباط ترويج 4 كيلو "بانجو" في الصالحية الجديدة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إحباط ترويج 4 كيلو "بانجو" في الصالحية الجديدة بالشرقية

07:51 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط خدمات القول الأمني بمفارق "سامي سعد" التابع لقسم الصالحية الجديدة في الشرقية، اليوم الأربعاء، من إحباط ترويج كمية من نبات "البانجو" المُخدر، جرى ضبطها بحوزة اثنين من تجار المُخدرات بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد.ع.م.ع" 31 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، مُقيم بأولاد صقر، و"رجب.ف.إ.ر" 27 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، مقيم بصان الحجر القبلية، حال استقلالهما سيارة نقل بمفارق "سامي سعد" وبحوزتهما كمية من نبات "البانجو" المُخدر.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما لفافتين كبيرتَي الحجم من نبات "البانجو" المُخدر، تزن حوالي 4 كيلو جرام.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمُخدرات بقصد الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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