لحفظ كيان الأسرة.. "القومي للمرأة" يطرق أبواب ديروط

مجلس جامعة المنصورة يستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد

أسيوط - أسامة صديق :

نظم المجلس القومي للمرأة بأسيوط، اليوم الأربعاء، حملة طرق الأبواب بقرى مركز ديروط، في إطار توجيهات الدولة الاهتمام بالمرأة وتخفيف معاناتها والحفاظ على كيان الأسرة.

كان العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، استقبل وفدًا من المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سحر عبد المولى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وقال العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز مركز ديروط، إنه جرى عقد ندوات للوحدات المحلية بقرى ديروط الشريف ومسارة والحوطا وجرف سرحان والكدية وصنبور

وأوضحت الدكتورة سحر عبد المولى، أمينة المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أن الندوات تهدف للتوعية بدور المرأة فى المجتمع وحق المرأة في بيئة آمنة، والمسئولية المجتمعية عن الآخر واحترامه وقيمة العمل والإنتاج وخفض استهلاك الطاقة.