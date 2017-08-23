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125 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في بني سويف

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مصراوي Masrawy

125 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في بني سويف

07:44 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

125 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في بني سويف

محمد نور وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الشيخ محمد نور وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، استعداد المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتخصيص 125 ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأشار نور، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى تجهيز 250 خطيبًا وإمامًا، بواقع خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة لأداء الخطبة والصلاة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف: "المديرية لديها تفتيش لمتابعة كل الساحات المتواجدة خلال أيام العيد، مع رصد أي مخالف لتعليمات الوزارة أو عدم الالتزام بالخطبة".

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