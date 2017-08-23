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إحباط ترويج 750 جرام حشيش بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

إحباط ترويج 750 جرام حشيش بالعاشر من رمضان

07:43 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

إحباط ترويج 750 جرام حشيش بالعاشر من رمضان

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أحبط ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة ترويج كمية من مُخدر "الحشيش"، جرى ضبطها بحوزة عاطلين؛ قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم أول العاشر.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كل من: "محمد.ي.ع" 37 عامًا، و"عبدالحميد.الـ.م" 31 عامًا، عاطلين، ومُقيمان بكفر "محمد حسين" بالزقازيق؛ حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، أمام قصر الثقافة بالعاشر من رمضان.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 طُرب لجوهر "الحشيش" المُخدر، تزن حوالي 750 جرامًا، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمُخدرات بقصد الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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