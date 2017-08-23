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أوقاف القليوبية: إمام مفصول وراء واقعة الاعتداء على أحد المصلين

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مصراوي Masrawy

أوقاف القليوبية: إمام مفصول وراء واقعة الاعتداء على أحد المصلين

07:41 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

أوقاف القليوبية: إمام مفصول وراء واقعة الاعتداء على أحد المصلين

الشيخ محمود أبو حبسة وكيل أوقاف القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفى الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل أوقاف القليوبية، اعتداء عامل معين بأوقاف المحافظة على أحد المصلين في مسجد الخولا بشبين القناطر.

وقال أبو حبسة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "إن الواقعة بين اثنين من المصلين، أحدهما إمام موقوف عن العمل الدعوي لخروجه عن مقتضيات العمل، ومنقول إلى محافظة مرسى مطروح، ولا يتبع مديرية أوقاف القليوبية".

وأشار إلى أنه يوجد تعليمات مشددة لكافة العاملين بالمساجد باحترام المترددين عليها، وتيسير سبل أداء العبادة على الوجه الأكمل، ومراعاة قدسية المسجد، حيث إنها جعلت للعبادة وليست للخلافات الشخصية.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت ، يوضح صفع عامل بـ"أوقاف القليوبية" لأحد المصلين وضربه وسبه بأفظع الألفاظ التي لا تليق.

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