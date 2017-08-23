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بدء امتحانات مسابقة الــ 400 معلم بقنا.. 9 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

بدء امتحانات مسابقة الــ 400 معلم بقنا.. 9 سبتمبر

07:25 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

بدء امتحانات مسابقة الــ 400 معلم بقنا.. 9 سبتمبر

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن مديرية التربية والتعليم انتهت من وضع الأسئلة الخاصة بالمتقدمين لمسابقة الـ 400 معلم، وأن الامتحانات ستبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بدءًا من السبت الموافق 9/9/ 2017، وتستمر حتى الخميس الموافق 14/9/2017 .

وأوضح الهجان، أن عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات بلغ 7152، مؤكدًا أن الامتحانات ستتم بالنظام الإلكتروني لإضفاء مزيد من الشفافية، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات والتعامل مع أي مشكلات طارئة .

فيما أضاف الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية جهزت عدد 16 مقرًا لإجراء الامتحانات بها.

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