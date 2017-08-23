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مجلس جامعة المنصورة يستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد

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مجلس جامعة المنصورة يستعرض استعدادات العام الدراسي الجديد

07:20 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

عقد مجلس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، لمناقشة استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد.

واستعرض المجلس، الخطة الزمنية للدراسة للعام الجامعي 2017-20148 والمقرر بدئه بجميع الكليات اعتبارًا من 16 سبتمبر وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول 28 ديسمبر.

وعرض الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، تقريرًا عن بدء تقديم الطلاب الجدد بمختلف الكليات، وإجراء الكشف الطبي داخل 20 عيادة بالكليات والإدارة الطبية، بمعدل 1000 طالب يوميًا، ويتم من خلال الكشف الطبي وعمل مسح شامل على الفيروسات الكبدية وعمل مسح شامل بقاعدة بيانات طبية لكل طالب.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تطوير المظهر الحضاري الداخلي والخارجي للكليات، وحسن معاملة الطلاب، وتيسير كافة الإجراءات الإدارية خلال إجراءات القبول وإجراءات سداد الرسوم، مع وجود الرقابة المباشرة على العاملين بإدارات شئون الطلاب.

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