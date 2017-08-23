أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مصر الخير: نحن من أكبر منتجي اللحوم في مصر.. ولدينا 50 ألف رأس ماشية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخير: نحن من أكبر منتجي اللحوم في مصر.. ولدينا 50 ألف رأس ماشية

07:22 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

مصر الخير: نحن من أكبر منتجي اللحوم في مصر.. ولدينا 50 ألف رأس ماشية

محسن محجوب

كتب- أحمد مسعد:قال الدكتور محسن محجوب آمين صندوق مؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعتبر أكبر منتج للحوم في مصر، لافتاً إلى أن المؤسسة تملك ما يتجاوز 50 ألف رأس ماشية.وأضاف محجوب لمصراوي، على هامش توقيع برتوكول إنشاء أول قرية نموذجية بمحافظة الوادي الجديد، أن مؤسسة مصر الخير تقوم بعمل مشروعات تنموية في المحافظات التي يصعب على الاستثمار الخاص التوجه إليها وتحديدًا في محافظات سيناء والوادي الجديد.وأوضح أن مشروع القرية النموذجية سيُقدم لـ150 فرداً بواقع 4 أشخاص من كل أسرة، موضحاً أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ ألف فدان.وأشار أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، أن المزرعة تستوعب ما يقرب من 4 آلاف رأس ماشية، مشيراً إلى أن الشباب الذين سيحصلون على المشروع قد اجتازوا الدورات التدريبة المؤهلة لنجاح المشروع.وشهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري، ومحافظة الوادي الجديد ومؤسسة "مصر الخير" ممثلة في شركة أرض الخير، وصندوق تحيا مصر، لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني والزراعي بمحافظة الوادي الجديد.ووقع البروتوكول كلاً من: اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمحاسب سيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير ومحمد عشماوي الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الزراعة: إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني بالوادي الجديد

    أخبار

  • وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات

    أخبار

  • الأربعاء.. توقيع بروتوكول إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني

    أخبار

  • وزير الزراعة: لدينا 14 مليون نخلة وننتج 1.3 مليون طن من التمور

    أخبار

إعلان

fdcfe095bf.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق