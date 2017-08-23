مصر الخير: نحن من أكبر منتجي اللحوم في مصر.. ولدينا 50 ألف رأس ماشية 07:22 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

محسن محجوب

كتب- أحمد مسعد:قال الدكتور محسن محجوب آمين صندوق مؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعتبر أكبر منتج للحوم في مصر، لافتاً إلى أن المؤسسة تملك ما يتجاوز 50 ألف رأس ماشية.وأضاف محجوب لمصراوي، على هامش توقيع برتوكول إنشاء أول قرية نموذجية بمحافظة الوادي الجديد، أن مؤسسة مصر الخير تقوم بعمل مشروعات تنموية في المحافظات التي يصعب على الاستثمار الخاص التوجه إليها وتحديدًا في محافظات سيناء والوادي الجديد.وأوضح أن مشروع القرية النموذجية سيُقدم لـ150 فرداً بواقع 4 أشخاص من كل أسرة، موضحاً أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ ألف فدان.وأشار أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، أن المزرعة تستوعب ما يقرب من 4 آلاف رأس ماشية، مشيراً إلى أن الشباب الذين سيحصلون على المشروع قد اجتازوا الدورات التدريبة المؤهلة لنجاح المشروع.وشهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري، ومحافظة الوادي الجديد ومؤسسة "مصر الخير" ممثلة في شركة أرض الخير، وصندوق تحيا مصر، لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني والزراعي بمحافظة الوادي الجديد.ووقع البروتوكول كلاً من: اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمحاسب سيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير ومحمد عشماوي الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

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