رئاسة إقليم كردستان: الاستفتاء لن يؤثر على الحرب ضد "داعش"

أربيل - (د ب أ):

أكدت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، أن الاستفتاء العام المزمع في الخامس والعشرين من الشهر المقبل سيجري في موعده المقرر، وأنه لن يؤثر على الحرب على داعش وان الإقليم شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش.

وجاء في بيان صدر مساء اليوم عن اجتماع اللجنة العليا للاستفتاء العام برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه "أن لا تغيير في موعد الاستفتاء، مشيراإلى تفهم إقليم كردستان للمخاوف التي، تبديها الدول الصديقة ومطالبتهم بتأجيل الاستفتاء ".

ويؤكد البيان أن اجراء الاستفتاء لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحرب على داعش، وان الإقليم على استعداد تام للتعاون مع التحالف الدولي للحرب على داعش، ولا تراجع عنه والمشاركة في الحرب على التنظيم".

كما طالب البيان الجهات المختصة بالاستفتاء في الإقليم بالإسراع في إتمام الإجراءات حول متطلبات اجرائه في موعده المقرر.

ويشيد البيان بزيارة وفد الإقليم إلى بغداد وعزم الإقليم على الاستمرار في الحوار البناء مع الحكومة العراقية.

ويؤكد البيان على الشراكة الحقيقية لكافة مكونات الشعب الكردستاني القومية والدينية وضمان حقوق الجميع .

كما يشير البيان إلى عزم إقليم كردستان تشكيل وفود لزيارة دول الجوار وعقد مؤتمر للمثقفين والكتاب والصحفيين العرب والشرق أوسطيين في إقليم كردستان لمناقشة حق تقرير المصير.