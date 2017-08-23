بوتين: استمرار الحوار بين الكنائس يٌسعدنا

موسكو - (دب أ):

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات المتنامية بين الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية الروسية، اليوم الأربعاء خلال اجتماعه مع الرجل الثاني في الفاتيكان.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوتين قوله خلال اجتماع مع الكاردينال بيترو بارولين، والذي عقد في مدينة سوتشى الجنوبية "اننا سعداء للغاية حيال استمرار الحوار بين الكنائس".

وحاولت الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية الروسية إصلاح العلاقات في أعقاب خلاف استمر ألف سنة عبر لقاء بين البابا فرنسيس والبطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية، العام الماضي في كوبا.

وقال بوتين لبارولين "شكر خاص لك وللبابا فرنسيس من جميع المسيحيين في روسيا لمجهودك هذا".

والتقى بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، مع البطريرك كيريل ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف في اليوم السابق في العاصمة الروسية موسكو.

وأعرب لافروف عن تأييده لمبادرة الفاتيكان لاستعادة السلام في فنزويلا حيث تقيم روسيا علاقات وثيقة مع القيادة المحاصرة.

واقترح كيريل أن تعمل الكنائس معا في تقديم المساعدات الانسانية إلى المناطق التي مزقتها الحرب في الشرق الاوسط.

وتعود الاختلافات اللاهوتية بين روما وموسكو إلى الانشقاق الكبير عام 1054 ميلادية، عندما انقسمت المسيحية بين الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، وكان على رأس القضايا السلطة البابوية.