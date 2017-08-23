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الرئيس الألماني: يجب أن يكون هناك واضح تجاه القيم الأوروبية

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني: يجب أن يكون هناك واضح تجاه القيم الأوروبية

07:04 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

الرئيس الألماني: يجب أن يكون هناك واضح تجاه القيم الأوروبية

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

ريجا - (د ب أ): 

دعا الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالتزام واضح تجاه القيم الأوروبية.

وقال، اليوم الأربعاء، في ريجا عاصمة لاتفيا إن هناك "تطورات مثيرة للقلق" في بعض الدول الأوروبية، ولكن دون ذكر دولة بالاسم.

وتابع الرئيس الاتحادي قائلا: "إننا نكافح، في الوقت الحالي، من أجل الاعتراف بهذه القيم المشتركة بشكل فعلي من جانب جميع الدول الأوروبية الأعضاء".

وأشار شتاينماير إلى أن الأمر لا يتعلق حاليا بإحباط المباحثات مع هذه الدول، وإنما بتكثيف الجهود كي لا تزداد الفجوات عمقا.

وأعرب الرئيس الألماني عن تفاؤل حذر حيال أن الاتحاد الأوروبي على الطريق الصائب نحو تخطي أزمته، وقال: "ليست الخطابات العظيمة ولا الإصلاحات المؤسسية" هي التي تكون حاسمة، وإنما ما يحسم الأمر هي الأدلة التي يظهرها المواطنون بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل ميزة بالنسبة لهم.

ومن جانبه، رفض ريموندز فيجونس، رئيس لاتفيا، بعد لقائه مع شتاينماير أي انتقاد موجه لموقف بلاده في أزمة اللاجئين، وقال: "لاتفيا كانت دائما متضامنة، وسوف تكون متضامنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى"، مؤكدا أن بلاده سوف تستمر في المشاركة في حل أزمة اللاجئين.

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مصراوي Masrawy

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