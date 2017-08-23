بائع خبز يتعدى على أفراد حملة تموينية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عزبة المعلم إبراهيم، التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تعدي بائع خبز، على لجنة تموينية بإدارة تموين مركز كفر الشيخ، بالسب والقذف، بأبشع الألفاظ النابية، حتى تدخل الأهالي لفض المشكلة، فيما فر البائع هربًا قبل اللحاق به.

كان العميد عبد الحليم فايد مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، تلقى بلاغًا من المحاسب عادل شهاب، مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ، وطلبة الششتاوي أبو العطا، ومصطفى أحمد مصطفى، كبيري مفتشي التموين بالإدارة، ضد المدعو "ي.م.ع.أ"، بائع خبز، ويقيم بعزبة قطب عيد التابعة لمركز كفر الشيخ، متهمين إياه بالتعدي عليهم بالسب والقذف، ومحاولته ضربهم.

وتضمن البلاغ أنه أثناء مرور أعضاء اللجنة، بعزبة المعلم إبراهيم التابعة لقرية محلة القصب، لاحظوا أحد الأشخاص، يفرغ كميات كبيرة من الخبز المدعم، على مدخل أحد البيوت بالطريق العام بتلك العزبة، وعند مطالبتهم إياه بتحقيق شخصيته، رفض وتعدى عليهم بالسب والقذف، بأبشع الألفاظ النابية التي يعاقب عليها القانون.

وكشف البلاغ عن هروب المشكو فى حقه، بعد محاولته التعدي عليهم بـ"التوك التوك" النقال الذي كان يقوده، وبحوزته الخبز المدعم، وتمكنوا من التحفظ على كمية منها حوالى ٦٠٠ رغيف، قبل فراره بباقي الكمية، محملة على متن التوك توك، والتي تقدر بحوالي ٣ آلاف رغيف خبز مدعم، أمام أعين الأهالي، الذين شاهدوا الواقعة.

واتهم أفراد الحملة التموينية، بائع الخبز، بعدم تمكنهم من أداء مهامهم المكلفين بها، واستخدامه طرق الإرهاب، والتهديد، والوعيد، والسب بالألفاظ، مخالفًا بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٦، لاستخدام وسائل التهديد، والترعيب، ومنع المؤسسات العامة من تأدية عملها على أكمل وجه، وكذا مخالفًا المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٥، لتجميعه سلعة تموينية مدعمة وأساسية ومهمة ومؤثرة على الأمن العام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٣٢١ لسنة ٢٠١٧، جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.