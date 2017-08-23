بالصور.. مدير أمن دمياط يقود حملة لمراقبة عدادات "التاكسي" 06:49 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:قاد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، حملة مرورية موسعة، اليوم الأربعاء، للتأكد من التزام سائقي سيارات "الأجرة" بتشغيل العداد الخاص بتعريفة الركوب، والتصدي للجرائم المتعلقة باستغلال المواطنين والتعدي علي حقوقهم.وتحدث مدير الأمن، خلال الجولة التي جابت عددًا من الميادين والشوارع الرئيسية، مع عدد من السائقين، ووجههم بحسن معاملة المواطنين وتطبيق والقانون، مؤكدًا أنه لن يسمح لأحد باستغلال الجمهور، وأنه سيجري تطبيق القانون على المخالفين بمنتهى الحزم.وأضاف خيرت، أن وزارة الداخلية تسعى من خلال سياستها إلى رفع المعاناة عن المواطنين واحترام حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، ولن يتم هذا إلا باحترام القانون.

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