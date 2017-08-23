وكيل «أحمد الصالح».. خطوة واحدة تفصل اللاعب عن الانضمام للأهلي

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أكد حسام حطيني، وكيل الدولي السوري أحمد الصالح، عن اقتراب النادي الأهلي من الإعلان عن ضم لاعب نادي هينان جياني الصيني، خلال فتره الانتقالات الصيفية.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، إنه اجتمع مع مسئولي إداره القلعة الحمراء منذ أربعة أيام بعدما استطاع الاتفاق مع الجانب الصيني والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بعد توقفت المفاوضات من فترة طويلة.

ويتواجد "الحطيني"، منذ الخامس عشر من أغسطس الجاري في القاهرة بغرض حسم صفقه الثنائي السوري علاء الشلبي، ومؤيد العجان، المنتقلان حديثًا لنادي الزمالك.

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جدير بالذكر، أن اللاعب كان محط اهتمام الناديين السعوديين النصر والأهلي؛ إلا أن رغبة اللاعب في الانضمام للقلعة الحمراء وكذلك المردود الفني والإعلامي الذي سيعود عليه حسم الاتفاق لصالح الجانب المصري.

و أكد وكيل اللاعب، أن خطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي، وهو تحديد موعد مع النادي الأهلي لتوقيع العقود خلال هذا الأسبوع، ليحضر اللاعب إلى القاهرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب السوري للمشاركة في تصفيات كأس العالم يوم ٣١ من أغسطس الجاري.