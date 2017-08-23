عرض تدريبي جديد للتوأم.. «والعميد» يعتذر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قدم التوأم حسام وإبراهيم حسن، اعتذارهم عن تولي القيادة الفنية لفريق المريخ السوداني، وذلك لارتباطهم بعقد مع فريق النادي المصري البورسعيدي.

وعلم «التحرير» من مصدر قريب بالمدير الفني حسام حسن، أن رئيس نادي المريخ جمال الوالي، دخل في مفاوضات شفوية مع المدير الفني لأخذ موافقة مبدئية على تدريب الفريق السوداني، إلا أن العميد فضل البقاء مع الفريق البورسعيدي.

شاهد أيضا

يذكر أن المصري أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الممتاز بجانب وصيف كأس مصر، ويستعد للعب في الكونفدرالية الإفريقية والسوبر المصري أمام الأهلي.