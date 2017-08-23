أحمد حسن: على مرتضى البحث عن شماعة أخرى يعلق عليها فشله

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كتب: عاصم سلامة

أصدر أحمد حسن،اللاعب الدولي السابق بياناً رداً على الهجوم الذي تعرض له من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد اعتذار البلجيكي فرانكي فيركاوترن عن تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك.

وأكد عميد لاعبي العالم أنه أصدر هذا البيان احترامًا لجماهير الزمالك ورغبة منه في توضيح الحقائق لها، وليس للرد على أكاذيب وفشل مرتضى منصور

وقال حسن :" إصدار هذا البيان احتراما لجماهير الزمالك وليس ردًا على أكاذيب وفشل مرتضى منصور، حرصا مني لتوضيح الأمور لكل جماهير نادي الزمالك العريقة، فوجئت بهجوم من مرتضى منصور واتهامي بأنني وراء فشل مفاوضات النادي مع المدرب البلجيكي فرانكي واعتذاره المفاجئ عن عدم تولي المهمة".

وأضاف:" وهذا لم يحدث على الإطلاق لأنني أقسم بالله لم أتحدث مع فرانكي ولم يتحدث معي طوال الفترة الماضية وأول من تحدث معي هو أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، وعندما سألني على المدرب تحدثت عنه بكل وضوح وصراحة وعن إيجابياته".

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وواصل:" عادة ما نرى مرتضى منصور يعلق فشله على الآخرين ويبحث عن شماعة للخروج من هذا الفشل ولكن أنصحه أن يبحث عن شماعة أخرى وليست أنا".

وتابع حسن:" هل يعقل أن يقنع أحمد حسن مدربا ويتدخل في عمله أو يقنعه بشيء يناسبه أو لا، وهل أحمد حسن هو وراء تغيير الـ19 مدربا من قبل في نادي الزمالك؟ وهل هو السبب في رحيل فيريرا وباكيتا وماكليش وباتشيكو؟ وهل أحمد حسن سبب فشل المفاوضات مع باقي المدربين الآخرين؟ وهل أحمد حسن هو السبب وراء الأزمة الدبلوماسية مع إيناسيو واحتجازه وحضور السفارة البرتغالية للنادي لإنهاء الأزمة؟

وهل أحمد حسن سبب ضياع كل البطولات من نادي الزمالك؟ وهل أحمد حسن وراء صفقات بالملايين تأتي وترحل ولا يستفيد منها نادي الزمالك على الإطلاق ولا أحد يحاسب؟ وهل أحمد حسن السبب في إهانة كل رموز الزمالك ومنعهم من دخول ناديهم؟ وهل أنا السبب في خروجك وتصريحك باتهام جمهور ألتراس وايت نايتس بقتل جماهير الأهلي في إستاد بورسعيد لخلق فتنة جديدة بين الجماهير؟".



واستكمل:" مرتضى دائما يريد في حالة فشله أن يصور للجميع أن هناك من يحاربه ويتآمر عليه وعلى نادي الزمالك، ولا يريد أن يعترف بأنه أخطأ ودائما يتهم الجميع بأنهم السبب وراء هذا الخطأ والفشل، أرجو من مرتضى منصور والمحيطين به أن يقنعوه أن يبحث كيف ينجح بعيدا "الشماعات" والحجج الواهية وإلقاء الاتهامات بالباطل على الجميع، لأن جماهير نادي الزمالك فهمت الأمر، وأنصحه بالبحث عن أشياء جديدة".

وأضاف:" أرجو من مرتضى منصور ومجلس إدارته أن يرجع لتصريحات المدرب المساعد لفرانكي منذ قليل بأنهم رفضوا التعاقد مع نادي الزمالك بسبب ضعف الراتب وحصولهم على المرتب بالجنيه المصري، وليست بسبب النصائح والإرهاب وهو ما ذكره مرتضى منصور".

واختتم:"ردي هنا ليس على هذه الاتهامات الواهية ولا أهتم بمثل هذا الهراء لأنه "لن يهز شعرة مني" والجميع يعرف ذلك، وردي للتوضيح من أجل جماهير نادي الزمالك التي أكن لها كل احترام وتقدير".