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​"رياضة البرلمان" تدعو وفد توجو للمشاركة في مؤتمر الشباب المقبل

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مصراوي Masrawy

​" البرلمان" تدعو وفد توجو للمشاركة في مؤتمر الشباب المقبل

06:43 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

فوزي فتى

كتب- أحمد علي:

قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم بوفد دولة توجو، الذي ضم وزيرة الشباب ورؤساء القطاعات بوزارة الشباب بتوجو، تطرق إلى عدد من الملفات المتعلقة بالشباب ودعم التعاون بين البلدين.

وأوضح فتى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه اللقاء استعرض قائمة القوانين التي أقرها البرلمان مؤخرا، والتي يستعد للانتهاء منها ايضا، مثل قانون الإدارة المحلية الذى يمنح فرص كبيرة للشباب للترشح في انتخابات المحليات، وكذلك قانون حقوق ذوي الإعاقة، وكذلك قانون تنظيم الصناعات المتوسطة و الصغيرة.

وتابع: "ناقشنا أهمية تبادل الخبرات بين شباب البلدين في مجال الصناعات الصغيرة، وكذلك تبادل الخامات بين الدولتين، وايضا التعاون بين الشباب في تنظيم المعسكرات واللقاءات التثقيفية"، مؤكدا أن الشباب هم عماد وقيادات المستقبل ولابد من الاهتمام بهم حاليا.

وأكد: "قدمنا دعوة إلى وفد توجو للمشاركة في المؤتمر الوطني للشباب المقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح ".

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مصراوي Masrawy

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