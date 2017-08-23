محمد أبو حامد: قانون الجمعيات الأهلية سليم دستورياً ولا يحمل أي ثغرات

كتب- أحمد عبد الفتاح:

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي عملت عليه اللجنة وتم الموافقة عليه من قِبل المجلس مؤخرًا لا يحتوي أي ثغرات أو شبهات دستورية، مؤكدًا أنه سليم دستورياً.

وأضاف أبو حامد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن حافظ أبو سعدة تحدث في وسائل الإعلام من قبل عن عدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه قام بالرد عليه لنفي مثل هذه الشبهات، ولكنه لم يقتنع ولجأ إلى المحكمة الدستورية.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: "أبوسعدة له الحق في التقدم بدعوى قضائية، وسنحترم حكم المحكمة الدستورية حيال هذا الأمر، ونحن – لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان– عملنا على صياغة القانون بكل قوة وكنا حريصين على دستوريته؛ لأننا نعلم أنه سيتم وقفه إن كان حمل أي ثغرات دستورية".

يُذكر أن المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف إصدار قانون الجمعيات الأهلية وإحالته إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهات دستورية في بعض مواده.