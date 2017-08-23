مصرع طفل أثناء عبث والده بسلاح ناري في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته برش خرطوش بالرأس، أثناء عبث والده بسلاح ناري كان بحوزته، بناحية قرية لعمرة، دائرة مركز سوهاج.

تلقى العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "مزيد أحمد فتحي" 3 سنوات، يقيم العمرة دائرة المركز مصابًا برش خرطوش بالرأس، وتوفي عقب وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، أنه حال قيام والد الطفل بالعبث بفرد خرطوش محلي الصنع داخل منزله، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابة نجله ووفاته.

بمواجهة المذكور، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

جرى ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5545 إداري المركز لسنة 2017.