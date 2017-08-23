وزير الخارجية التركي يصل أربيل
وزير الخارجية التركي يصل أربيل
06:35 م الأربعاء 23 أغسطس 2017
وزير الخارجية التركي يصل أربيل
بغداد - (د ب أ):
وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى اربيل، عاصمة إقليم كردستان، قادماً من العاصمة العراقية بغداد، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني وكبار المسؤولين في الإقليم.
وفي وقت سابق من اليوم في بغداد، وصف وزير الخارجية التركي قرار استفتاء استقلال كردستان بـ"الخاطئ".
وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، "جئت إلى هنا (العراق) لأؤكد أننا ندعم الوحدة العراقية بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "مصلحة الكرد تكون ضمن عراق موحد"، بحسب السومرية نيوز.
وأضاف أوغلو، أن "رفع علم إقليم كردستان على الدوائر الرسمية في محافظة كركوك مخالفة للدستور العراقي".
وأعلنت أحزاب كردستانية في اجتماع عقد في 7 يونيو 2017 برئاسة رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، تحديد يوم 25 أيلول/سبتمبر المقبل لإجراء استفتاء شعبي حول الاستقلال، ولقي القرار رفضا من عدد من الدول.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر، في ونيو الماضي، أن إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان "غير موفق"، وقد يعرقل حل المشاكل بين بغداد وأربيل.
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