الآثار تحبط محاولة تهريب 426 عملة أثرية تعود لأسرة محمد علي

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أعلن أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بوزارة الآثار، نجاح الوحدة الأثرية بمبنى ركاب ٣ بمطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب 426 عملة أثرية ومجموعة من الأوراق والمستندات والسندات المالية ترجع لعصر الأسرة العلوية، وتم ضبطها بحوزة راكب مصري قبل سفره إلى السعودية، حيث كان ينتوي إقامة معرض لهذه القطع وبيعها.

وقال حمدي همام، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، إنه تم على الفور تعيين لجنة أثرية لمعاينة القطع المضبوطة برئاسة جرجس منير، وعضوية كل من محمد حيدر، وعاطف إيليا، ومحمد فتحي، وإيمان محمد حسن، وتامر ماهر، وأفادت أن معظم العملات المضبوطة ترجع إلى عصر الأسرة العلوية لكن في حقب تاريخية مختلفة.

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وأشار "همام"، إلى أن من بين هذة العملات عدد 25 عملة ترجع للعصر العثماني، و50 لعصر السلطان حسين كامل، و74 لعصر الملك فؤاد الأول، و 248 لعصر الملك فاروق، من بينها عملة ذهبية، هذا إضافة إلى ثلاثة عملات سعودية ترجع لعصر الملك عبد العزيز آل سعود، وعملتين فلسطينية صكت قبل عام 1948.

وأضاف أن من ضمن المضبوطات 24 سندًا بنكيًا يرجع لعصر الأسرة العلوية، ومجموعة من الأوراق والمستندات ترجع لنفس العصر، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من التحقيقات.