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وزير تركي: وزيرا خارجية ألمانيا والنمسا يستنسخان أساليبًا عنصرية

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مصراوي Masrawy

وزير تركي: وزيرا خارجية ألمانيا والنمسا يستنسخان أساليبًا عنصرية

06:27 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزير تركي: وزيرا خارجية ألمانيا والنمسا يستنسخان أساليبًا عنصرية

عمر جليك

إسطنبول - (د ب أ): 

شن عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في التركية، هجوما حادًا على وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل.

جاء ذلك من خلال عدة تغريدات كتبها جليك على "تويتر" وجه خلالها اتهامات لجابريل ونظيره النمساوي زباستيان كورتس من بينها أنهما يستنسخان أساليب "العنصريين".

وكتب جليك أن" جابريل يتحدث وهو ينسخ من أساليب اليمينيين والعنصريين".

وأعرب جليك عن رفضه للنقد الموجه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكتب على تويتر أن " الجمهورية التركية ورئيس تركيا هما كل لا يتجزأ".

في المقابل، رفضت الخارجية الألمانية تصريحات جليك حول جابريل ووصفتها بأنها "غير مقبولة وجارحة"، وقال ميشائيل روت وزير الدولة لصحيفة (فيلت) الألمانية الصادرة غدا الخميس :" لا ينبغي أن يتكرر مثل هذا الأمر".

وأشار روت إلى زيادة أهمية " معالجة الخلافات السياسية الراهنة بين ألمانيا وتركيا في إطار احترام متبادل" وذلك في ظل تعدد الاختبارات التي يواجهها البلدان بشكل متساو، وأضاف "يجب أن يتميز تعاملنا باحترام كل طرف للآخر".

وانتقد جابريل أردوغان مؤخرا بحدة، وتخلت الحكومة الألمانية قبل نحو شهر عن نهجها المعتدل تجاه اردوغان، وشدد جابريل لمواطنيه تحذيرات السفر إلى تركيا وحذر الشركات الألمانية من الاستثمار في تركيا.

وازدادت حدة الصراع بين البلدين مجددا مطلع الأسبوع الجاري عندما ألقت السلطات الإسبانية القبض بشكل مؤقت على الكاتب الألماني من أصل تركي دوجان اخانلي وذلك بناء على طلب تركي، ومن الممكن أن يتم تسليم الكاتب الذي لا يحمل سوى الجنسية الألمانية فقط، إلى تركيا.

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