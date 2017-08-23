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«الجيش الميداني الثاني» يقتل 8 تكفيريين ويدمر 6 أوكار بشمال سيناء

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«الجيش الميداني الثاني» يقتل 8 تكفيريين ويدمر 6 أوكار بشمال سيناء «الجيش الميداني الثاني» يقتل 8 تكفيريين ويدمر 6 أوكار بشمال سيناء

التحرير

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استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية بشمال سيناء؛ من القضاء على (8) فرد تكفيري، واكتشاف وتدمير عدد (6) أوكار تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتكديس الاحتياجات الإدارية والطبية ومعدات الاتصال، وعدد (2) مخزن عثر بداخلهما على (24) عبوة ناسفة.

وأشارت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، إلى أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، دمرت عدد (4) عربات خاصة العناصر التكفيرية إحداهما مفخخة، وعدد (2) دراجة نارية، بالإضافة إلى تدمير جسم نفق بعمق (15) مترًا على الشريط الحدودي في شمال سيناء.

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وفى سياق آخر، تم ضبط عدد (3) أفراد يستقلون (2) عربة على متنهما (28) لفافة من نبات البانجو المخدر على أحد المعابر بقناة السويس.

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التحرير

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