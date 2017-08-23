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تجار المواشي بالأقصر: «خروف العيد لمن استطاع إليه سبيلا» (صور)

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التحرير

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بدأت حركة إقبال المواطنين على شراء الأضحية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فيما بدا ميزان بيع المواشي في الأقصر مختلفا عن العام الماضي.

"لا التاجر ينفع يبيع بخسارة، ولا المواطن عايز يشتري بسعر عالي"، بهذه الكلمات بدأ محمود بدوي "تاجر مواشٍ"، حديثه لـ"التحرير" بإحدى أسواق الأقصر، إذ أوضح أن غلاء الأعلاف جعل سعر الماشية يرتفع، والظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون تجعلهم يبحثون دائمًا عن الأرخص، الأمر الذي تسبب في ضعف حركة الإقبال على الشراء.

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والتقط من جانبه عبدالله حسان، تاجر المواشي، طرف الحديث قائلا إن أسعار الماشية ارتفعت العام الماضي، ولكن هذا العام أصبحت "لمن استطاع إليها سبيلا"، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة بلغت 100% في أسعار الخراف، بسبب ارتفاع سعر الغلال والأعلاف التي تأكلها الماشية.

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وأضاف حسان أن المواطنين المقبلين على السوق لشراء الأضحية، لم يكن في مخيلتهم هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مما يجعلهم يعودون إلى منازلهم مرة أخرى فارغي الأيدي لعدم حصولهم على ما يريدونه من خراف.

وكشف التاجر عبدالعال هريدي، أسعار الخراف بمحافظة الأقصر، موضحًا أنه في حالة بيع الخالي من العيوب يبلغ سعر الكيلو 80 جنيها، مؤكدًا أن إجمالي سعر الخروف كحد أدنى يصل إلى 2400 جنيه، وهناك ما يصل إلى 5 آلاف ويزيد، أما إن كانت هناك عيوب كسر في القرن أو إحدى الأقدام أو حول، أو عور فهذا يؤدي إلى انتقاص السعر ولكن ليس بالكثير.

وأشار إبراهيم حسن، تاجر في السوق، إلى أن المواطنين يقدمون على شراء الماعز لأنها أقل في الوزن، ولا يمنع ذلك من ذبحها كأضحية، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوجرام منها لا يوجد فرق بينه وبين سعر الخراف، ولكن فرق الوزن هو ما يهم المشتري لعدم دفع أموال كثيرة، ولذا نجد هذا العام الإقبال عليها كثيرًا.

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التحرير

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