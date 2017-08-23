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​خلال لقائه بالوفد الأمريكي.. السيسي يؤكد على أهمية تسوية القضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

​خلال لقائه بالوفد الأمريكي.. يؤكد على أهمية تسوية القضية الفلسطينية

06:15 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

​خلال لقائه بالوفد الأمريكي.. السيسي يؤكد على أهمية تسوية القضية الفلسطينية

السيسي والوفد الأمريكي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهمية التي توليها للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى الاتصالات والجهود المستمرة التي تبذلها مصر مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدماً بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، لوفد أمريكي معني بعملية السلام في الشرق الأوسط برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وعضوية جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومبعوثه للمفاوضات الدولية، ودينا حبيب باول نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشئون الاستراتيجية، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي.

وأشار السيسي إلى ما ستساهم به تسوية القضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط وتفنيد الحجج التي تستخدمها المنظمات الإرهابية بالمنطقة، منوهاً إلى استعداد مصر للتفاعل مع مختلف الجهود الدولية في هذا الملف خلال الفترة القادمة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيراً إلى حرص مصر مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتشعبة التي تجميع بين البلدين في مختلف المجالات، والاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية من أجل تطوير بالتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، ودعمهم لكافة المساعي الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة القادمة.. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دورها التاريخي في دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

واستعرض أعضاء الوفد الأمريكي الاتصالات التي قاموا بها حتى الآن مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرين إلى أن جولتهم بالمنطقة تهدف إلى بلورة تصور محدد في هذا الاتجاه، وأنهم مهتمون بالتعرف على رؤية دول المنطقة حتى يمكن تحقيق تقدم حقيقي وملموس في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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