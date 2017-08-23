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سقوط عصابة "اللمبي وسمارة والشبح" بـ376 تذكرة هيروين في بولاق

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مصراوي Masrawy

سقوط عصابة "اللمبي وسمارة والشبح" بـ376 تذكرة هيروين في بولاق

06:17 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

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القبض على عصابة تجمع عبوات المستشفيات الفارغة وتعيد تعبئتها بأدوية مغشوشة - (صور)

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القبض على عصابة تجمع عبوات المستشفيات الفارغة وتعيد تعبئتها بأدوية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة استهدفت ضبط تجار المخدرات بمنطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور.

وتمكنت الحملة بقيادة اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرت بالجيزة، من ضبط عصابة للإتجار في مسحوق الهيروين، تضم كلا من: "سمارة"، واللمبي"، و"الشبح"، وبحوزتهم 376 تذكرة هيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ودراجة نارية "توك توك".

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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