طبيب الزمالك: «الونش» يتعافى من إصابته وأتشيمبونج يغيب 10 أيام

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كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حالة المصابين بالفريق.

وقال سليمان أن محمود حمدي "الونش"، تعافى من الإصابة بعدما كان يعاني من كدمة في الركبة، وخضع محمد رمضان، لأشعة وأثبتت سلامته.

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وفيما يخص أيمن حفني، أشار طبيب الزمالك، إلى أن صانع ألعاب الفريق إصابته تلتئم بصورة كبيرة؛ واقترب من التعافي منها.

وأكد سليمان، أن بنجيامين أتشيمبونج، سيغيب لمدة 10 أيام بسبب الإصابة بمزق خفيف في العضلة الضامة، فيما يعاني كاسونجو كابونجو، من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وسيؤدي برنامج تأهيلي بالجري حول الملعب.