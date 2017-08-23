السيسي يصدق على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

القاهرة- مصراوي:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذي وافق عليه مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، وجاء في مادته الثانية أن يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.