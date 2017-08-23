أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يصدق على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يصدق على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

05:56 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

السيسي يصدق على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

عبد الفتاح السيسي

القاهرة- مصراوي:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذي وافق عليه مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، وجاء في مادته الثانية أن يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.

1

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لقاءات الرئيس وقضايا الشأن المحلي تتصدر اهتمامات صحف اليوم

    أخبار

  • لمكافحة الفساد والرشوة.. ما هو "مجلس المجتمع الرقمي" الذي أمر السيسي

    أخبار

  • شفيق للمطالبين بتعديل الدستور: "توقفوا عن التصرفات الصبيانية"

    أخبار

  • السيسي يوجه بسرعة تفعيل "المجتمع الرقمي" والاستعداد الكامل لعيد الأضحى-

    أخبار

إعلان

2be5d5baee.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

رئيس وزراء العراق يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

السيسي: مصر تدعم وحدة العراق في حربه ضد الإرهاب

السيسي: مصر تدعم وحدة العراق في حربه ضد الإرهاب