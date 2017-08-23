مقتل 8 تكفيريين وضبط مخزنين للعبوات الناسفة في شمال سيناء​​ -صور

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 426 عملة أثرية إلى السعودية

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميداني بالتعاون مع القوات الجوية بشمال سيناء قضت على 8 تكفيرىين ودمرت 6 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الإختباء وتكديس الاحتياجات الإدارية والطبية ومعدات الإتصال.

وقال الرفاعي في بيان صحفي، إن القوات ضبطت مخزنين عثر بداخلهما على 24 عبوة ناسفة، فضلاً عن تدمير 4 عربات خاصة العناصر التكفيرية إحداهما مفخخة.

وأضاف أنه تم ضبط 2 دراجة نارية، بالإضافة إلى تدمير جسم نفق بعمق 15 متر على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

وأشار إلى أنه تم ضبط 3 أفراد يستقلون عربتين وعلى متنهما 28 لفافة من نبات البانجو المخدر على أحد المعابر بقناة السويس.

وأكد المتحدث أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني تواصل جهودها لتطهير باقي البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.

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