تحركات أمنية وشعبية لوقف نزيف الدم بـ "كوم هتيم" في قنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

توجهت لجنة مكونة من عدد من رموز قبائل العرب والأشراف والهوارة بقنا، وعدد من نواب البرلمان عن قنا، على رأسهم النائب مصطفى بكري لقرية كوم هتيم بمركز أبو تشت، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع أطراف خصومة عائلتي "الطوايل والغنايم"، والتي أسفرت الاشتباكات المسلحة بينهما عن 7 قتلى و4 مصابين.

هذا، وكان اللواء جمال عبدالباري، رئيس مصلحة الأمن العام، أعلن، في وقت سابق، عن مهلة لمدة شهر للصلح وإيقاف سلسال الدم الجاري بين العائلتين، وإلا سيجري اتخاذ إجراءات قانونية حازمة حيال راغبي العنف من كلا الطرفين.

وطالب عبدالباري، عمد ومشايخ ورموز قبائل قنا، بحصر الخلافات الثأرية بين عائلات الصعيد، من أجل سرعة تجفيفها وإنهائها، لما تمثله من خطورة على تنمية صعيد مصر.