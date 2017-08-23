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ضبط 5 أشخاص لإدارتهم شركات سياحية دون ترخيص بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 أشخاص لإدارتهم شركات سياحية دون ترخيص بسوهاج

05:25 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ضبط 5 أشخاص لإدارتهم شركات سياحية دون ترخيص بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بالاشتراك وضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، اليوم الأربعاء، في ضبط 5 أشخاص، بينهم سيدة، لإدارتهم شركات سياحة دون ترخيص.

تبين أن كلاً من: "حسني أحمد علي 28 عامًا، موظف بشركة العالمية للسفريات، وحنان محمد العبد محمود، 33 عامًا، صاحبة شركة الكويت أستار العامة، ومحمود أحمد محمد، 27 عامًا، موظف بشركة للسفريات، وعبد المنعم ضاحي عبد النعيم، 20 عامًا، موظف بشركة الاتجار الإداري للسياحة، وإبراهيم محمود شاهين، 20 عامًا، صاحب شركة زمزم للسياحة، وجميعهم يقيمون بندر البلينا، يديرون فيما بينهم، شركات سياحية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، وحررت عن ذلك المحاضر أرقام 4978 ، 4976 ، 4977 ، 4979 ، 4980، إداري المركز لسنة 2017 .

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مصراوي Masrawy

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