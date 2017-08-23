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ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 426 عملة أثرية إلى السعودية

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مصراوي Masrawy

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 426 عملة أثرية إلى

05:32 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 426 عملة أثرية إلى السعودية

مطار القاهرة الدولي

كتبت- نسمة فرج:أعلن أحمد الراوي، رئيس الادارة المركزية للوحدات الأثرية بوزارة الآثار، إحباط محاولة تهريب 426 عملة أثرية ومجموعة من الأوراق والمستندات والسندات المالية ترجع لعصر الأسرة العلوية من مطار القاهرة.وأضاف الراوي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه القطع تم ضبطها بحوزة راكب مصري قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية حيث كان يعتزم إقامة معرض لهذه القطع وبيعها.وأوضح حمدي همام، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، أنه لجنة أثرية عاينت القطع المضبوطة وأكدت أن معظمها عملات مضبوطة تعود إلى عصر الأسرة العلوية ولكن في حقب تاريخية مختلفة.وأشار همام إلى أن من بين هذه العملات 25 عملة ترجع للعصر العثماني و50 لعصر السلطان حسين كامل و74 لعصر الملك فؤاد الأول و248 لعصر الملك فاروق من بينها عملة ذهبية، بالإضافة إلى ثلاثة عملات سعودية ترجع لعصر الملك عبد العزيز آل سعود وعملتان فلسطينية صكت قبل عام 1948.وأضاف همام أن من بين المضبوطات 24 سند بنكي يرجع لعصر الأسرة العلوية ومجموعة من الأوراق والمستندات ترجع لنفس العصر، موضحاً أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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