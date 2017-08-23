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​حزب النور: نبحث استقالة "علم الدين".. ولا نعلم سببها

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مصراوي Masrawy

​حزب النور: نبحث استقالة "علم الدين".. ولا نعلم سببها

05:22 م الأربعاء 23 أغسطس 2017

السيد مصطفي خليفة

كتب- أحمد عبد الفتاح:

أكد السيد مصطفي خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن الحزب يبحث استقالة الدكتور خالد علم الدين، القيادي بالحزب والدعوة السلفية، ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تقدم بها أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنها استقالة "علم الدين" حرية شخصية.

وأضاف خليفة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن اللجنة العليا للحزب ستعقد اجتماعاً لاتخاذ موقف من استقالة علم الدين خلال أسبوع من الآن، على أن يقوم الحزب بالإعلان عن موقفه في بيان رسمي بشأن قرار الاستقالة.

وعن أسباب استقالة علم الدين، أوضح خليفة: "علم الدين زميل نكن له كل الاحترام، وله مطلق الحرية في تقديم الاستقالة من الحزب، وبالتأكيد لديه أسبابه الخاصة، ولكن لاعلم لي بها"، مؤكدًا أنه لم يطلع على نص الاستقالة حتى الآن.

يُذكر أن الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور والدعوة السلفية، ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، قدم أمس الثلاثاء، استقالته من حزب النور للمرة الثانية بعدما رفضها الحزب في المرة الأولى، من عضوية جمعية الدعوة السلفية بكفر الشيخ، وكذا من جمعية الدعاة الخيرية بالأسكندرية، وذلك وفقًا لما ذكره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلنًا استمراره في ممارسة عمله الخيري والاجتماعي من خلال جمعية أنصار السنة المحمدية فقط.

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مصراوي Masrawy

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