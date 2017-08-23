كيف تختارين "كريم أساس" مناسب ويدوم لفترة طويلة؟

كتب - هشام عواض:

يبرز المكياج جمال المرأة ويجعلها تبدو في إطلالة متميزة وجميلة، ويعتبر كريم الأساس هو الخطوة الأساسية والقاعدة التي تهيء المرأة لوضح مكياج ناجح وجميل.

وفي بعض الأحيان تواجه المرأة مشكلة وهي كيفية اختيار ووضع كريم الأساس الأنسب لبشرتها وأن يضل لفترة أطول، ولهذا قدمت خديجة إسماعيل، خبيرة التجميل والمكياج، نصائح للمرأة بداية من مرحلة قبل شراء كريم الأساس وحتى وضعه بشكل ملائم.

- معرفة نوع البشرة

أول مرحلة لاختيار كريم الأساس المناسب، هو معرفة نوع البشرة الأنسب، هل هي دهنية أم جافة أم مختلطة؟، حتى تشتري نوعية كريم الأساس الأنسب لطبيعة بشرتك، وسوف تجدين مكتوب على العبوة إذا كانت للبشرة الدهنية أو الجافة.

- تجربة الكريم قبل الشراء

من الضروري تجربة كريم الأساس قبل الشراء للتأكد من أنه نفس درجة لون البشرة، فيواجد في العديد من محلات التجميل إمكانية تجريب الكريم قبل شراءه ويجب على المرأة وضع الكريم على بشرة وجهها وليس يديها، حيث أن بشرة اليد تختلف عن بشرة الوجه.

- خطوات وضع كريم الأساس

هناك خطوات لوضع كريم الأساس إذا اتبعتيها سوف تحصلين على مكياج رائع، وهي في البداية يجب وضع البريمر ثم فوقه كريم الأساس وفي النهاية وضع البودر، وذلك يجعل كريم الأساس يدوم لفتترة طويلة ويجعلك تحصلين على بشرة لونها منسق.

- وضع كريم الأساس في المناسبات فقط

كريم الأساس هام جدا للمكياج لكن من الأفضل وضعه عند الذهاب للمناسبات، وليس بشكل يومي، ويمكنك استبداله بكريمات الـ BB التي تعتني ببشرتك وتحتوي على لون مثل الفاونديشن لتوحيد البشرة الفوري وإخفاء العيوب، وهي في نفس الوقت تقوم بترطيب البشرة وحمايتها من الشمس.