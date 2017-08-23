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«الداخلية» تطلب مهلة جديدة لاستكمال رؤيتها بشأن «تنظيم ساحات السيارات»

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«الداخلية» تطلب مهلة جديدة لاستكمال رؤيتها بشأن «تنظيم ساحات السيارات» «الداخلية» تطلب مهلة جديدة لاستكمال رؤيتها بشأن «تنظيم ساحات السيارات»

التحرير

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طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحليه بمجلس النواب، ممثلي بعقد إجتماع تحت ولايه وزارة التنمية المحلية لحسم رؤيتهم بشأن مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد و 60 نائباً آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مع منح وزارة الداخلية مهله لمدة 3 أسابيع، لتكون جميع الجهات المعنية جاهزهة عقب تلك المده برؤيتها. 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحليه بمجلس النواب، برئاسه النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء لاسيما بعد مطالبه ممثل الداخليه بمهله جديدة لاستكمال رؤيتها بشأن مشروع القانون سالف الذكر. 

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وقال السجيني: «اللجنة جاهزة تماماً ومستشاريها، لكني لا أرغب في إخراج القانون بهذا الشكل، بل يهمني الاستماع لرؤي الجهات المختلفه لاسيما المعنيه بالتطبيق، ما أكثر القوانين الموجوده، لكن عندما ننظر للتفعيل نصاب بالاحباط». 

وأضاف السجيني: «أنا شديد الحرص علي أن تظهر الحكومة في شكل متناغم من حيث سياستها ورؤيتها وأيضا حريص علي أن يظهر البرلمان بشكل قوي في إطار سلطاته الرقابيه وله الحسم، من المفترض أن الحكومة تأتي إلينا وهي جاهزة».

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التحرير

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