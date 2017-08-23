«حقوق الإنسان» بالبرلمان: أمريكا اعتمدت علي تقارير من جهات مشبوهه فيما يخص مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الولايات المتحدة بحرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون أخرى لعدم إحراز القاهرة تقدمًا بقضايا حقوق الإنسان، معتبرا هذا قرار غير مسئول ولابد من إعادة النظر فيه.

وأضاف الغول، فى تصريح لـ«التحرير» أن قرار وقف تخفيض المساعدات ليس قرار الإدارة الأمريكية وحده ولكن يتدخل الكونجرس فيه، مطالبًا بأن يكون هناك تواصل دائم بين البرلمان المصري والكونجرس لتوضيح كل الأشياء المغلوطة اتجاه مصر، وعندما زار الوفد المصري واشنطن كان له أثر ايجابي مع كل الجهات الأمريكية.

وأكد الغول، أن مصر أخذت خطوات ايجابية في ملف حقوق الانسان خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلي أن الإدارة الأمريكية اعتمدت علي تقارير من جهات مشبوهه تريد النيل من مصر، ويجب أن تحدد الإدارة الامريكية ما هي الاتهامات الموجه لمصر في حقوق الانسان بالأرقام والإحصائيات الرسمية وليس الاعتماد علي تقارير مغلوطة.

شاهد أيضا

أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإدارة الأمريكية اعتمدت علي بعض تقارير المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش» فيما يخص حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلي أن الداعم لتلك المنظمة يتبني العنصرية الصهيونية، وكان دائم رئيسي في أحداث ثورة 25 يناير، ويريد النيل من مصر، بجانب موقف مصر اتجاه القضية الفلسطينية واعتراضها علي التعدي الأخير علي المسجد الاقصي.

وطالب بضرورة تحرك الخارجية المصرية بشكل دبلوماسي وتتعامل بحرفية، وتوضح للكونجرس والغدارة الامريكية حقيقة تلك الإدعاءات التي يريد المغرضين تشوية صورة مصر بها.