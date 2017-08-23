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أزمة جديدة بـ«الوفد» على منصب المتحدث الرسمي للحزب

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أزمة جديدة بـ«الوفد» على منصب المتحدث الرسمي للحزب أزمة جديدة بـ«الوفد» على منصب المتحدث الرسمي للحزب

التحرير

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يشهد حزب الوفد، الفترة الحالية حرب باردة بين قياداته على منصب المتحدث الرسمي باسم الحزب، والذي يشغله النائب محمد فؤاد، حيث طالب عدد من القيادات الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب بضرورة إقالته من منصبه وتصعيد قيادة أخرى بدلا منه، خاصة بعد إعلانه الاستقالة من مجلس النواب مع انتهاء دور الانعقاد الثاني.

وأبرز القيادات التي طالبت بإزاحة فؤاد من منصبه هم، حسين منصور نائب رئيس الحزب، وطارق التهامي عضو الهية العليا بالحزب، خاصة بعد الأزمات التي دارت بين «تهامي وفؤاد» بسبب استقالة الأخير، حيث اتهمه وقتها التهامي بأن الاستقالة لم تعرض على مؤسسات الحزب وشأن يخص النائب وحده.

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وقالت مصادر من داخل الحزب، فى تصريح لـ«التحرير» إن عضو الهية العليا للحزب طارق التهامي، يحشد الأصوات داخل الحزب لتصعيده لمنصب المتحدث باسم الحزب، خاصة بعد أن ابتدع منصب جديد داخل الحزب وهو المتحدث باسم السكرتير العام، وهو المنصب الذي لم يعرف من قبل داخل الحزب.

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التحرير

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