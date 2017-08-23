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استجابة لـ«التحرير».. سيدة تُسدد دين غارمة وجمعية تعدها بتجهيز ابنتها

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استجابة لـ«التحرير».. سيدة تُسدد دين غارمة وجمعية تعدها بتجهيز ابنتها استجابة لـ«التحرير».. سيدة تُسدد دين غارمة وجمعية تعدها بتجهيز ابنتها

التحرير

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قامت سيدة بمحافظة الأقصر، بالتبرع لسداد دين غارمة، ووعدتها جمعية أهلية بتجهيز ابنتها، استجابة لما نشرته «التحرير» في تقرير بعنوان «غارمة: «شربت صبغة» لعدم استطاعتي تجهيز بنتي.. والتضامن: تعالي زورينا».

وقالت خديجة حفني لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، إن سيدة قامت بزيارتها بعد قراءة ما نشر عن معاناتها، وقامت بسداد إجمالي مبلغ القرض المتبقي عليها بالكامل، الذي سددت منه ما يقرب من 50 % منه، ولم أستطع دفع الشهرين الماضيين.

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وأوضحت السيدة أن إحدى الجمعيات الأهلية وعدتها بشراء «جهاز ابنتها» المقبلة على الزواج، بعد كتب كتابها، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمل ذلك بعد عيد الأضحى المبارك، متوجهة بالشكر لكل من قاموا بمساعدتها في أزمتها.

 

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التحرير

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